Жителю Свердловской области выплатят 5 млн за потерю руки на производстве

В Краснотурьинске прокуратура помогла добиться компенсации для бывшего сотрудника ООО "Щебень Северного Урала", который потерял руку на производстве.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, инцидент произошел 20 мая 2024 года, когда дробильщик заступил на смену. Пытаясь отрегулировать степень измельчения щебня на дробилке с помощью металлического лома, работник потерял равновесие и упал. При падении его рука попала в не огражденную часть движущейся ременной передачи дробилки, мужчина оказался затянут механизмами оборудования, в результате чего произошла частичная ампутация руки.

Долгое время работник находился как на стационарном, так и на амбулаторном лечении и проходил реабилитацию. Для защиты прав пострадавшего прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с работодателя в пользу сотрудника компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.