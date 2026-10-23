США предлагают демилитаризованную зону в Донбассе

США прорабатывают сценарий урегулирования военного конфликта, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Взамен отказа Киева от членства в НАТО предлагается членство в ЕС и финансовая поддержка. Эти детали нового плана приводит The Economist.

Россия, в свою очередь, может получить смягчение санкционного режима и возможность вернуть российский газ на европейский рынок, в том числе через "Северный поток". Хотя США юридически не контролируют европейские газопроводы, этот пункт стал важным элементом дискуссии. В то же время для России создание демилитаризованной зоны в Донбассе означает отказ от своего региона.

В украинских политических кругах нарастает тревога: представители Киева опасаются, что Вашингтон может пожертвовать интересами Украины ради скорейшего заключения выгодных экономических соглашений с Кремлем.

На днях Зеленский согласился отказаться от уже вернувшихся в Россию регионов, но только за счет заморозки боевых действий по нынешней линии фронта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это и так российские регионы, поэтому говорить о территориальных потерях неуместно.

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас мирное урегулирование ближе, чем когда-либо прежде. Российские переговорщики тоже отмечают прогресс, но скептики указывают, что определяющей будет позиция Британии, а та делает ставку на продолжение военного конфликта.