23 Октября 2026
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Туризм Свердловская область
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Верхотурье обновят церкви для включения в "Паломнический" туристический маршрут

В Верхотурье восстановят 13 церквей, соборов и монастырей для включения в "Паломнический" туристический маршрут. Работы уже ведутся, а всего планируется обновить 140 объектов культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Маршрут протяженностью 4,1 км объединит ряд ключевых локаций: духовные достопримечательности города, набережную реки Туры, ручьи, скверы, площадь, зоны отдыха и досуга, социальные объекты. Все они будут связаны единым дизайн-кодом с сохранением исторического облика зданий.

Реставрация церквей в Верхотурье на &quot;Паломническом&quot; туристическом маршруте(2026)|Фото: Пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Историческое и культурное богатство этого города не дает права относиться к нему равнодушно. Уверен, что совместными усилиями власти, бизнеса, жителей у нас получится привести Верхотурье в соответствие его званию "Духовной столицы Урала" и позволит паломникам со всей страны увидеть эту жемчужину Свердловской области", - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Денис Паслер на осмотре будущего &quot;Паломнического&quot; туристического маршрута в Верхотурье(2026)|Фото: Пресс-служба Фонда святой Екатерины

Сегодня при поддержке региональных властей и Фонда святой Екатерины идет восстановление "Дома игумена" на территории Свято-Николаевского монастыря. Напомним, что масштабное восстановление одной из главных святынь Верхотурья было начато Фондом совместно с правительством области еще в 2018 году, а завершить работы планируется к октябрю 2027 года.

"Возрождение главного духовного и культурного центра Урала — одно из ключевых направлений в работе Фонда святой Екатерины. Шаг за шагом мы продолжаем кропотливую работу по возвращению исторического облика главной святыне Урала", — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Реставрация церквей в Верхотурье на &quot;Паломническом&quot; туристическом маршруте(2026)|Фото: Пресс-служба Фонда святой Екатерины

Реставрация церквей в Верхотурье на &quot;Паломническом&quot; туристическом маршруте(2026)|Фото: Пресс-служба Фонда святой Екатерины

Теги: Верхотурье, Паломнический маршрут, туризм, церковь, реставрация, ремонт


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