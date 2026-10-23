В Верхотурье обновят церкви для включения в "Паломнический" туристический маршрут

В Верхотурье восстановят 13 церквей, соборов и монастырей для включения в "Паломнический" туристический маршрут. Работы уже ведутся, а всего планируется обновить 140 объектов культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Маршрут протяженностью 4,1 км объединит ряд ключевых локаций: духовные достопримечательности города, набережную реки Туры, ручьи, скверы, площадь, зоны отдыха и досуга, социальные объекты. Все они будут связаны единым дизайн-кодом с сохранением исторического облика зданий.

"Историческое и культурное богатство этого города не дает права относиться к нему равнодушно. Уверен, что совместными усилиями власти, бизнеса, жителей у нас получится привести Верхотурье в соответствие его званию "Духовной столицы Урала" и позволит паломникам со всей страны увидеть эту жемчужину Свердловской области", - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сегодня при поддержке региональных властей и Фонда святой Екатерины идет восстановление "Дома игумена" на территории Свято-Николаевского монастыря. Напомним, что масштабное восстановление одной из главных святынь Верхотурья было начато Фондом совместно с правительством области еще в 2018 году, а завершить работы планируется к октябрю 2027 года.

"Возрождение главного духовного и культурного центра Урала — одно из ключевых направлений в работе Фонда святой Екатерины. Шаг за шагом мы продолжаем кропотливую работу по возвращению исторического облика главной святыне Урала", — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.