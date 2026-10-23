В России могут легализовать онлайн-казино

В России могут легализовать работу онлайн-казино. Возможность изучает министерство финансов.

Речь идёт решении, которое могут принять по аналогии с регулированием букмекерской деятельности. Об этом заявил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заместитель министра финансов Иван Чебесков, пишет ТАСС.

11 марта 2026 г. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании игорной зоны на территории республики Алтай. Дискуссия в Госдуме при принятии законопроекта была бурной, и в итоге мнение Минфина об экономических выгодах перевесило. За проект проголосовали 289 депутатов, против были 75 политиков, воздержался один.