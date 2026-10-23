В Омутинском концессионер в 1,5 раза повысил производительность водоочистных сооружений

На водозаборе с. Омутинское Тюменской области установлены новые энергоэффективные насосы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. До конца года водоочистные сооружения села выведут на максимальную проектную мощность. Для этого заменят ещё два глубинных насоса. Специалисты "Росводоканал Тюмень" обновили фильтрующую загрузку и ультрафиолетовые лампы обеззараживания, чтобы повысить качество очистки воды.



В селе также заменили аварийные участки водопровода на ул. Тимирязева и Островского, отремонтировали 52 колодца. Для предупреждения вторичного загрязнения ресурса произвели промывку водопроводных сетей.



"Первоочередные планы по настройке системы водоснабжения концессионер реализует совместно с администрацией округа. Жители уже почувствовали качественные изменения поставки воды. Впереди комплексная реконструкция канализационных очистных сооружений и коммуникаций в селе Омутинском. К проектированию данных работ специалисты приступят уже в следующем году", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.



Для повышения качества очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях села отремонтированы электродвигатели и два погружных насоса. Произведена замена ламп ультрафиолетовых установок.



К обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения в Омутинском округе специалисты "Росводоканал Тюмень" приступили по концессионному соглашению в декабре 2025 года. До 2040 года в развитие коммунальной инфраструктуры округа планируют инвестировать более 3,5 млрд рублей. Средства направят на модернизацию и строительство 11 объектов и более 33 км сетей.