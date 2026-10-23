23 Октября 2026
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

На очередном заседании Тюменской областной Думы были приняты корректировки в бюджет региона

На состоявшемся накануне под председательством Фуата Сайфитдинова втором заседании Тюменской областной думы восьмого созыва было рассмотрено 20 вопросов, в том числе депутаты рассмотрели 10 законопроектов.

(2026)|Фото: duma72.ru

В начале заседания также состоялась процедура передачи депутатского мандата. Информацию представил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. В связи с утверждением Дмитрия Горицкого сенатором Совета Федерации вакантный мандат перешел Эдуарду Омарову.

Далее депутаты Тюменской областной Думы рассматривали вопросы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, безопасности на дорогах региона, взаимодействия с профсоюзами и межпарламентского сотрудничества.

Были приняты решения об увеличении предельного размера участка из государственной или муниципальной собственности, которое предоставляется крестьянскому (фермерскому) хозяйству, со 140 до 1 500 гектаров. Парламентарии считают, что это позволит учитывать потребности хозяйств в земельных ресурсах и создаст дополнительные возможности для развития сельских территорий в регионе.

Также решением депутатов была продлена так называемая «гаражная амнистия». Соответственно, до 1 сентября 2031 года в Тюменской области сохраняется возможность бесплатно оформить в собственность землю, на которой расположен гараж. Решением депутатского корпуса были внесены изменения в закон Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Документ предусматривает фиксированные размеры социальной выплаты взамен земельного участка. Ранее размер поддержки рассчитывался по кадастровой оценке, сейчас сумма будет зависеть от места проживания семьи: Тюмень и Тюменский муниципальный округ – 1 млн 360 тысяч 450 рублей; Тобольск – 585 тысяч 680 рублей; Ишим – 505 тысяч 940 рублей; Ялуторовск – 434 тысяч 40 рублей; другие муниципальные образования области – 401 тысяч 260 рублей. При этом, сохраняется доплата в размере 20% за каждого четвертого и последующего ребенка.

В ходе заседания парламентарии приняли закон о корректировке областного бюджета на 2026 год. Доходы увеличены более чем на 1,6 млрд рублей, расходы уменьшены на 9,4 млрд рублей. Бы увеличен объем финансирования увеличен по таким разделам расходов, как «Образование», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт».

Тюменская областная дума здание(2014)|Фото: Накануне.RUтюменская областная дума(2013)|Фото: Накануне.RU

В рамках сессии была заслушана информация ФКУ «Уралуправтодор» о дорожной деятельности на федеральных трассах, проходящих по территории Тюменской области. Также тюменские депутаты расширили сферу межпарламентского сотрудничества и подписали соглашение о взаимодействии с Волгоградской областной думой. Еще одним важным шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве регионального парламента с Тюменским областным советом профессиональных союзов.

Теги: тюменская областная дума, депутаты, заседание


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