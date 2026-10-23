В Первоуральске перспективный легкоатлет убил случайного знакомого

В Первоуральске перед судом предстал 29-летний спортсмен, обвиняемый в убийстве случайного знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 18 июля молодой человек познакомился на улице с 65-летним мужчиной, которого пригласил к себе в квартиру дома по улице Ватутина. В ходе застолья и распития алкоголя возник конфликт. Спортсмен нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами, а затем ударил ножом в область шеи. Мужчина скончался на месте.

После этого убийца лег спать, а на следующий день уехал в Екатеринбург в один из рабочих домов, где и пробыл несколько дней до своего задержания. Он не стал отпираться и признал вину. Также с ним была проведена проверка показаний на месте.

Как отметили в СК, одним из доказательств стала переписка уральца со знакомыми, обнаруженная в его телефоне. В частности, он обсуждал, как вынести тело убитого из квартиры.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, этот молодой человек – типичный пример того, как можно безрассудно распорядиться своей собственной жизнью.

"Дело в том, что в юные годы фигурант подавал большие надежды как легкоатлет, участвовал в соревнованиях не только городских, но и всероссийских. За достигнутые успехи неоднократно поощрялся грамотами и дипломами. Быть может, если бы он продолжал совершенствоваться в спорте, то в более зрелом возрасте стал бы одним из известных легкоатлетов. Но, к сожалению, выбрал другой жизненный путь, который в итоге уже дважды приводил его на скамью подсудимых за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и за кражу. Наказание он отбывал в местах лишения свободы. Инкриминируемое ему сейчас преступление, в случае подтверждения его вины судом, грозит теперь уже весьма более длительным сроком, чем первые судимости", - отметил полковник Горелых.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд Первоуральска, который уже приступил к его рассмотрению.