Двое тамбовчан получили условный срок за попытку вывезти за границу старинные артефакты

В Тамбове суд вынес приговор двум местным жителям - Б. Ширину (1975 г. р.) и В. Судакову (1979 г. р.). Каждый получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчины пытались отправить в Великобританию и Францию 135 предметов, связанных с культурой Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа эпохи Средневековья. В августе 2024 года сотрудники ФСБ задержали их, когда они сдавали посылки в отделения почтовой связи Тамбова.

Эксперты подтвердили: артефакты обладают культурно-исторической и научной ценностью, их нельзя вывозить из России. Оценочная стоимость коллекции - около 1 млн рублей.

Сейчас предметы передали в управление Министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу - там решат, какие из них включить в фонды музеев. Дело расследовало следственное отделение УФСБ по Тамбовской области. Мужчин судили за покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Ранее в аэропорту Махачкалы таможенники остановили 26‑летнего россиянина, прилетевшего из Турции: в зоне "зеленого" коридора у него нашли незадекларированную цепочку с подвеской - изделие из золотых и серебряных сплавов с ограненными алмазами оценили в 1,4 млн рублей.