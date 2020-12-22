В Москве задержали активистов за расследование отравления Навального

В Москве у здания ФСБ задержали координатора движения "Весна" Льва Гяммера и активистку Мадину Авсетову, которые вышли с одиночными пикетами с требованием расследовать предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

У Гяммера был плакат "Трусы Навального отстирвали, а как дела с собственными", у Авсетовой - "Путин боится Навального".

Также был задержан активист движения "Гражданское общество" Владимир Дубовской, пишет "Коммерсант".

Напомним, 21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как предполагается, якобы одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ России, организовавшего его отравление.

Как сообщил оппозиционер, беседа состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях. В начале разговора политик представился помощником секретаря Совбеза России и попросил рассказать о произошедших событиях в августе 2020 года.