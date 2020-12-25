25 Декабря 2020
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любовь соболь, фбк (2020) | Фото: ТАСС

Любовь Соболь задержали на 48 часов

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете России, сообщает "Коммерсант".

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, сегодня стало известно, что Любовь Соболь была задержана у дома Константина Кудрявцева, которого политик Алексей Навальный назвал одним из исполнителей своего отравления.

Соболь планировала прийти к Константину Кудрявцеву и, по ее словам, снять его на камеру и "задать ему вопросы про отравление Навального". После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте сообщил, что к предполагаемому отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Расследование провел ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel.

Навальный назвал имена тех, кто, по его мнению, хотел его убить. По данным оппозиционера, следить за ним и готовить отравление начали в 2017 году.

В ФСБ назвали опубликованное "расследование" Алексея Навального на тему его "отравления" подделкой, направленной на дискредитацию ведомства и его сотрудников.

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Любовь Соболь задержали на 48 часов

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Теги: алексей навальный, фсб, отравление, любовь соболь



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