Путин - о Навальном: "Пациент" пользуется поддержкой иностранных спецслужб

Президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

"Жена ко мне обратилась, я тут же дал поручение его выпустить", - напомнил президент в ходе ежегодной пресс-конференции. Он добавил, что если бы власти РФ хотели в самом деле отравить Навального, то довели бы это до конца.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".

Президент назвал это "трюком", который нужен для нападок на первых лиц государства.

При этом Путин, традиционно не называя оппозиционера по имени, не исключил, что "пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "А значит за ним действительно нужно присматривать", - отметил глава государства.