Германия сомневается в содействии России по делу об отравлении Навального

Германия сомневается, что Россия пойдет навстречу в расследовании отравления политика Алексея Навального, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, последние недели и месяцы в связи с делом Навального мы видели много "дымовых завес", создаваемых из Москвы. "Так что у нас есть серьезные сомнения в готовности сделать это",— отметил Маас, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что решение о санкциях против Москвы из-за ситуации с Навальным было правильным.

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".