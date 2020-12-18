Кремль объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше не будет давать комментарии по делу Алексея Навального.

"Я уже говорил, что я про пациента не хочу давать комментариев и не буду", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что Владимир Путин уже все сказал на эту тему в ходе ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

Песков пояснил, что комментируя публикацию о слежке за Навальным, Путин имел в виду, что спецслужбы присматривают за всеми, кто контактирует со спецслужбами других стран или призывает к насильственной смене власти.

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".

Президент назвал это "трюком", который нужен для нападок на первых лиц государства.

При этом Путин, традиционно не называя оппозиционера по имени, не исключил, что "пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "А значит за ним действительно нужно присматривать", - отметил глава государства.