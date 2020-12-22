22 Декабря 2020
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Политика В России
навальный, коллаж (2019) | Фото:ФАН

Навальный опубликовал разговор с его предполагаемым отравителем из ФСБ

Российский политик Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как предполагается, якобы одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ России, организовавшего его отравление.

Как сообщил оппозиционер, беседа состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях. Команда Навального пробовала дозвониться до всех восьми сотрудников ФСБ из прошлого расследования. Все, за исключением Константина Кудрявцева, разговаривать отказались.

В начале разговора политик представился помощником секретаря Совбеза России и попросил рассказать о произошедших событиях в августе 2020 года. Так, Кудрявцев рассказал о том, как "обрабатывал" вещи политика после того, как его привезли в омскую больницу после отравления, чтобы "не было следов, там, ничего такого". Как отмечает собеседник Навального, особое внимание уделялось швам в районе "паховой части" трусов.

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".

Президент назвал это "трюком", который нужен для нападок на первых лиц государства.

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Навальный опубликовал разговор с его предполагаемым отравителем из ФСБ

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Теги: Навальный, отравление, ФСБ



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