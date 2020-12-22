22 Декабря 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Задержания на акции оппозиции в Москве (2019) | Фото: AP/SCANPIX

Юриста ФБК Соболь задержали у дома якобы причастного к отравлению Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана у дома Константина Кудрявцева, которого политик Алексей Навальный назвал одним из исполнителей своего отравления.

На вопрос Соболь о том, на каком основании ее задержали, один из сотрудников правоохранительных органов без уточнения ответил: "Для составления протокола". После этого юриста вывели из автозака, а трансляция прервалась.

Соболь планировала прийти к Константину Кудрявцеву и, по ее словам, снять его на камеру и "задать ему вопросы про отравление Навального". После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, пишет "Коммерсант".

Ранее оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте сообщил, что к предполагаемому отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Расследование провел ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel.

Навальный назвал имена тех, кто, по его мнению, хотел его убить. По данным оппозиционера, следить за ним и готовить отравление начали в 2017 году.

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Юриста ФБК Соболь задержали у дома якобы причастного к отравлению Навального

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Теги: Соболь, Навальный, ФСБ, отравление



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