ФСБ о "расследовании" Навального: Подделка с участием иностранных спецслужб

В ФСБ назвали опубликованное "расследование" Алексея Навального на тему его "отравления" подделкой, направленной на дискредитацию ведомства и его сотрудников.

Подчеркивается, что провокация не была бы возможной "без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

В ФСБ отметили, что использование способа подмены номера абонента — "известный прием, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях".

В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка, сообщает Regnum.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как он предполагает, является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ России, организовавшего его отравление.

Как сообщил оппозиционер, беседа состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отправителях. Команда Навального пробовала дозвониться до всех восьми сотрудников ФСБ из прошлого расследования. Все, за исключением Константина Кудрявцева, разговаривать отказались.