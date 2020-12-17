"Где деньги?": Путину рассказали, что качканарские медики ни разу не получили коронавирусных доплат

Один из вопросов на большую пресс-конференцию Владимира Путина поступил из колл-центра, куда могли направить вопросы обычные россияне в рамках формата "прямая линия". По словам оператора колл-центра, проблемы у россиян есть и с тестированием, и с проблемой дозвона до поликлиник, были даже случаи ожидания "скорой" больше недели.

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"Медики из города Кола ни разу не получили надбавку за работу с ковидом. Такая же ситуация в Качканаре Свердловской области. Есть такие же ситуации в Нижнем Новгороде, Твери. Не получают надбавок и сотрудники технического персонала "красных зон", которым и не положены выплаты", - сообщили в колл-центре.

"У меня есть тоже из колл-центра данные. Люди из небольшого города жалуются на то, что не доходят бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Где деньги? Меня это тоже очень интересует" – зачитал Путин.

"Мы 10 млрд руб. дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на эти вопросы. И 5 млрд руб. выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарства людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязани, то знаю точно, что все деньги из федерального бюджета туда переданы. Будем разбираться", - продолжил президент. Он заявил, что все обращения будут систематизированы.

"Некоторые губернаторы докладывают, что все в порядке. Бывают, конечно, единичные случаи. Но, судя по количеству обращений, это не проблемы единичного характера", - заключил президент.