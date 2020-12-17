17 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"Проблем - море": Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Владимир Путин поприветствовал журналистов и граждан такими словами: "Мы сегодня проводим традиционную, завершающую пресс-конференцию. Поскольку ковидные условия не дали провести "прямую линию", коллеги мои постарались сделать это с элементами с вопросами граждан, с их предложениями о том, чтобы задачи решались бы лучшим образом, эффективнее.
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Как и в предыдущие годы, вопросы – их сотни тысяч – на них поступает реакция из правительства. Хочу поблагодарить Общественную палату и ОНФ, волонтеров, которые со многими гражданами из прошлых "прямых линий" устанавливали контакт и добивались решения вопросов.

Для меня это мероприятие не формальное, я придаю ему большое значение. При этом, что мне поступает большой поток информации по разным каналам, но нет ничего более ценного, чем общение с гражданами, их мнение".

На этом президент передал слово своему пресс-секретарь Дмитрию Пескову. Он предложил начать вопросы с Владивостока. Там уже вечер. Песков предоставил слово журналистке из Магадана. Она поинтересовалась, считает ли Путин год плохим или хорошим.

"Это как погода. Погода она и есть – погода. Так и год. И плюсы есть, и минусы. Конечно, этот год связан с проблемой – пандемией. Но это характерно для всего мира, - начал президент. Но при всем море проблем, с которым мы столкнулись, и все-таки море это, океан, он по всему миру расплескался, а мы встретили его достойно, лучше, чем в других странах мира. Падение ВВП – 3,6% на данный момент. Это меньше чем в странах Европы, США".

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

Путин заметил, что не хочет "утыкаться в цифры – это всегда наводит тоску". Тем не менее, он похвастался кое-какими показателями: "Рост обрабатывающей промышленности – 1,1%, мне только вчера доложили". Также президент похвалил аграрный сектор (+1,8% на текущий момент, возможно 2% по году), банковский сектор (прибыль примерно в 1,3 трлн руб.).

Президент извинился перед гражданами за цифру о зарплатах – они вырастут по году на полтора процента, но при этом упадут реальные доходы. Как считает президент, это произойдет за счет ИП.

"Госдолг и так был минимальный, но он еще снизился. Международные резервы подросли. То же касается ФНБ – 13,5 трлн руб., - сказал глава государства. – 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И мы уже не нефтяная колонка, как кто-то нас представляет".

Также президент вспомнил среди значимых событий года 75-летие Победы. "Самое главное – в этих достаточно сложных условиях мы подтвердили, что в основе идентичности нашей – единение народа в каких бы то ни было условиях".

В конце ответа президента Песков напомнил, что журналисты должны менять "набалдажник" на микрофонах после каждого вопроса, которые будут задаваться из зала.

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"Проблем - море": Путин начал ежегодную пресс-конференцию

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, пандемия



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