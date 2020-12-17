17 Декабря 2020
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Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"Деньги уже перечисляются": качканарским медикам пообещали заплатить после их жалобы Путину

Свердловский оперативный штаб по профилактике COVID-19 озвучил предварительные итоги проверки, в срочном порядке проведенной по поручению министра здравоохранения региона Андрея Карлова после жалоб, прозвучавших во время пресс-конференции Владимира Путина.
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Напомним, один из вопросов на сегодняшнюю пресс-конференцию президента поступил из колл-центра, куда их могли направить обычные россияне в рамках формата "прямой линии".

"Медики из города Кола ни разу не получили надбавку за работу с ковидом. Такая же ситуация в Качканаре Свердловской области. Есть такие же ситуации в Нижнем Новгороде, Твери", - сообщили в колл-центре.

После этого в министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали разобраться в ситуации. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, оказалось, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ.

"Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат. В настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник", - заверили в штабе.

Там добавили, что контроль на месте будет осуществлять комиссия минздрава региона во главе с заместителем министра Иреной Базите.

Напомним, ситуацией с выплатами качаканарским медикам уже заинтересовался Следственный комитет.

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"Деньги уже перечисляются": качканарским медикам пообещали заплатить после их жалобы Путину

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Теги: Путин, медики, Качканар, выплаты



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Ранее 17.12.2020 15:50 Мск Текстовая трансляция пресс-конференции: Путин отдал Карабах Азербайджану

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