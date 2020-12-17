17 Декабря 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Пресс-конференция Путина: текстовая трансляция

12.17. "70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов - мы слезаем с нефтегазовой иглы, и если кто-то хочет представлять нас бензоколонкой, но это не имеет под собой оснований".

12.10. "Что значит плохой год? Это как погода, она бывает плохая, бывает хорошая... Проблем море, но это море, океан, по всему миру расплескался. Но мы отчасти встретили эти проблемы лучше, чем другие страны".

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: yoyoutube.com/RT

12.06. Владимир Путин начинает 16-ю большую пресс-конференцию. В этом году журналисты находятся в студиях в своих регионах. Путин - в своей резиденции. По его словам, у него огромный поток информации, но нет ничего более ценного, чем возможность услышать граждан

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Пресс-конференция Путина: текстовая трансляция

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Теги: Пресс-конференция Путина, текстовая трансляция



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Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2020 12:20 Мск "Проблем - море": Путин начал ежегодную пресс-конференцию

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