Роструд проверяет информацию о невыплатах медработникам после пресс-конференции Путина

Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медикам в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина. Проверки начались в Кольской центральной районной больнице в Мурманской области, в 442-м военном госпитале в Нижнем Новгороде, в Качканарской ЦГБ и медико-санитарной части "Ванадий" в Свердловской области, в больницах с инфекционными отделениями в Твери, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, свердловский оперативный штаб по профилактике COVID-19 озвучил предварительные итоги проверки, в срочном порядке проведенной по поручению министра здравоохранения региона Андрея Карлова после жалоб, прозвучавших во время пресс-конференции.

Напомним, ситуацией с выплатами качаканарским медикам уже заинтересовался Следственный комитет.