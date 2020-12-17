СКР организовал проверку по обращению качканарских медиков к Путину

СКР Свердловской области организовал доследственную проверку в связи с сообщением от медиков Качканара о невыплате надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Соответствующую жалобу медицинские сотрудники адресовали президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.

"Сегодня во время проведения Большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, поступивший на "горячую линию" колл-центра, о том, что медицинские работники в городе Качканаре Свердловской области не получили надбавки за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом ("COVID-19"). По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России", - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что до этого министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов пообещал разобраться в ситуации о невыплате качканарским медикам надбавок.