Больше 1 200 домовладений будет газифицировано в Тюменской области в 2026 году

Больше 1 200 домовладений будет газифицировано в Тюменской области в 2026 году. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году запланировано строительство 105 километров сетей. Их прокладывают до 20 деревень и сел, где пока нет газа. Работы ведут в Абатском, Бердюжском, Вагайском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском и Тобольском округах.

"По опыту знаем, как газификация меняет жизнь населенных пунктов. Там становится комфортнее жить, учиться, работать. Это значит, что территория, где есть голубое топливо, будет развиваться. До границ участка сети подводим бесплатно. Внутри участка подключение – за свой счет, но жителям 49 льготных категорий компенсируем расходы: субсидия на подключение и покупку оборудования – 156 тысяч рублей", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

За три года во всех муниципальных округах Тюменской области планируется построить газопроводы еще в 212 сельских населенных пунктах. Возможность отапливать дома газом получат более 18 800 семей. Отметим, что более 356 млн рублей направлено на бесплатную газификацию домов льготников Тюменской области.