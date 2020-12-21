Медики Качканара получили covid-выплаты после обращения к Путину

Медицинские сотрудники Качканара, которые в ходе пресс-конференции обратились к президенту России Владимиру Путину, получили ковидные выплаты.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области со ссылкой на региональный минздрав, выплаты по дополнительной заявке были произведены в минувшую пятницу. В 11:30 деньги поступили на банковские карты медработников.

Напомним, что СКР Свердловской области организовал доследственную проверку в связи с сообщением от медиков Качканара о невыплате надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19.