Медики Качканара получили covid-выплаты после обращения к Путину

21 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2018) | Фото:

Медики Качканара получили covid-выплаты после обращения к Путину

Медицинские сотрудники Качканара, которые в ходе пресс-конференции обратились к президенту России Владимиру Путину, получили ковидные выплаты.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области со ссылкой на региональный минздрав, выплаты по дополнительной заявке были произведены в минувшую пятницу. В 11:30 деньги поступили на банковские карты медработников.

Напомним, что СКР Свердловской области организовал доследственную проверку в связи с сообщением от медиков Качканара о невыплате надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медики Качканара получили covid-выплаты после обращения к Путину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Качканар, медики, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.12.2020 10:32 Мск Мишустин по итогам пресс-конференции Путина велел разобраться с бабушкой-врачом и выплатами медикам на Среднем Урале

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2020 03:01 Мск Роструд проверяет информацию о невыплатах медработникам после пресс-конференции Путина
Ранее 17.12.2020 15:50 Мск Текстовая трансляция пресс-конференции: Путин отдал Карабах Азербайджану
Ранее 17.12.2020 15:01 Мск "Деньги уже перечисляются": качканарским медикам пообещали заплатить после их жалобы Путину
Ранее 17.12.2020 13:44 Мск СКР организовал проверку по обращению качканарских медиков к Путину
Ранее 17.12.2020 13:03 Мск Минздрав проверит жалобу качканарских медиков Путину
Ранее 17.12.2020 12:49 Мск "Где деньги?": Путину рассказали, что качканарские медики ни разу не получили коронавирусных доплат
Ранее 17.12.2020 12:20 Мск "Проблем - море": Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети