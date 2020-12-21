21 Декабря 2020
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Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Мишустин по итогам пресс-конференции Путина велел разобраться с бабушкой-врачом и выплатами медикам на Среднем Урале

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал ряд распоряжений по итогам пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в минувший четверг.

Журналисты и обычные граждане много жаловались на здравоохранение. В том числе на "путинские доплаты" медикам, которые положены за работу в "красной доне" и с коронавирусными больными.

"Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства.

Также всем главам регионам велено проверить обеспечение лекарствами больных COVID-19, которые лечатся на дому.

"Вместе с Росздравнадзором ведомству Михаила Мурашко также поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в больницах, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом", - говорится в сообщении.

Отдельная проверка будет по ситуации с кадровым дефицитом медиков в Кандалакшском районе Мурманской области. "Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался президенту, что в местной больнице работает один-единственный врач", - отметили в правительстве, умолчав о подробностях сообщения: президенту сообщили, что прием ведет бабушка 85 лет, которая не может отличить геморрой от ангины. Путин призвал уважать врача-пенсионера, но с ситуацией поручил разобраться. О результатах проверки Минздрав и Росздравнадзор доложат до 25 декабря.

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Мишустин по итогам пресс-конференции Путина велел разобраться с бабушкой-врачом и выплатами медикам на Среднем Урале

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Теги: пресс-конференция путина, проверки, михаил мишустин, дефицит, путинские выплаты



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