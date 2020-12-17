Минздрав проверит жалобу качканарских медиков Путину

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов пообещал разобраться в ситуации о невыплате качканарским медикам надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Жалобу от сотрудников медучреждения зачитали во время проведения пресс-конференции с участием президента России Владимира Путина.

"Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять", - заверил Андрей Карлов.