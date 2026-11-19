Пашинян заявил, что уйдет в отставку после заключения мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что сложит полномочия после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом он заявил на правительственном часе в парламенте, сообщает РБК со ссылкой на "Арменпресс".

По словам Пашиняна, он посчитает свою миссию выполненной, когда стороны закрепят фундаментальный институциональный мир.

"Я посчитаю свою миссию выполненной с подписанием и ратификацией мирного соглашения, фундаментальным институциональным миром. И я ухожу в обоих вариантах", - подчеркнул премьер.

Пашинян добавил, что готов уйти и в другом случае - если на референдуме граждане Армении проголосуют против новой Конституции. Он отметил, что решать, как дальше развиваться стране, должны сами жители республики.

Также премьер ответил на вопрос о гарантиях: он подтвердил, что есть основания рассчитывать на подписание и ратификацию мирного соглашения после принятия новой Конституции.

"Есть ли гарантии того, что после принятия новой Конституции мирное соглашение будет подписано и ратифицировано? Да, такие гарантии есть. Я могу взять на себя ответственность", - заявил Пашинян.