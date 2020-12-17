17 Декабря 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на пандемию

Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Но, по мнению главы государства, по сравнению с миром наша система оказалась более эффективна. "На момент начала пандемии мы сразу среагировали на границах с Китаем и выиграли время", - пояснил он.

Было развернуто 277 тысяч коек за короткие сроки, построены десятки медцентров, что говорит о способности быстро реагировать на проблему, привел примеры Путин.

Кроме того, Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом, быстро развернула производство масок, защитных костюмов.

Путин не стал отрицать, что в некоторых регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы логистики, а не производства. В целом, отметил президент, промышленность среагировала.

Наконец, наша страна оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину, подчеркнул президент.

Проблем в отрасли хватает, подытожил Путин, но в целом система здравоохранения среагировала эффективно.

Говоря о реформе первичного здравоохранения, президент пообещал, что все ресурсы, которые предусматривались на нее, будут задействованы. Путин уточнил, что к некоторым направлениям работы власти уже приступили, например, закупки транспорта.

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Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на пандемию

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Теги: владимир путин, система здравоохранения, пандемия



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