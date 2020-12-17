Путин оценил реакцию российской системы здравоохранения на пандемию
Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Но, по мнению главы государства, по сравнению с миром наша система оказалась более эффективна. "На момент начала пандемии мы сразу среагировали на границах с Китаем и выиграли время", - пояснил он.
Было развернуто 277 тысяч коек за короткие сроки, построены десятки медцентров, что говорит о способности быстро реагировать на проблему, привел примеры Путин.
Кроме того, Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом, быстро развернула производство масок, защитных костюмов.
Путин не стал отрицать, что в некоторых регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы логистики, а не производства. В целом, отметил президент, промышленность среагировала.
Наконец, наша страна оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину, подчеркнул президент.
Проблем в отрасли хватает, подытожил Путин, но в целом система здравоохранения среагировала эффективно.
Говоря о реформе первичного здравоохранения, президент пообещал, что все ресурсы, которые предусматривались на нее, будут задействованы. Путин уточнил, что к некоторым направлениям работы власти уже приступили, например, закупки транспорта.