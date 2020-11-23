Минсоц не выявил фактов принуждения постоялиц Уктусского пансионата к стерилизации

Министерство социальной политики Свердловской области, занимающееся собственной проверкой истории со стерилизацией постоялиц "Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов", не выявило фактов принуждения женщин к медпроцедуре. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступившей информацией о принудительной стерилизации в отношении получателей социальных услуг в ГАУ "Уктусский пансионат" в настоящее время проводится внеплановая проверка учреждения, итоги которой будут подведены до 27 ноября 2020 года. На сегодняшний день факты, свидетельствующие о принуждении женщин, проживающих в пансионате, к медицинской стерилизации не выявлены", - сказано в ответе ведомства на официальный запрос Накануне.RU.

В министерстве также сообщили, что в данный момент в пансионате проводят свои проверки сотрудники региональных управлений Росздравнадзора, СКР и прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что постоялицы Уктусского пансионата на протяжения ряда лет подвергались стерилизации. В самом пансионате и региональном минсоцполитики заявили, что процедура проводилась по медицинским показаниям с добровольного информированного согласия женщин, часть из которых были недееспособны.

Позже уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова доложила губернатору Евгению Куйвашеву о ходе проверки, организованной после сообщений об операциях по стерилизации женщин. По ее словам, девушка, которая первой рассказала общественности о медицинской стерилизации, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат.