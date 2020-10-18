Свердловский омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации женщин в интернате

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что проверит информацию о стерилизации женщин-инвалидов в екатеринбургском интернате.

"Мы обязательно проверим эти заявления. Посетим и Уктусский и другие аналогичные интернаты. Вообще ситуация в этих учреждениях находится постоянно в фокусе нашего внимания. И я хочу сказать, что на протяжении последних лет мы с такими жалобами не сталкивались. Обязательно выйдем на место, поговорим и с проживающими там женщинами, и с персоналом. Если потребуется, будем реагировать очень решительно", - заявила омбудсмен.

Напомним, сегодня стало известно, что как минимум 10 женщин из числа подопечных интерната подверглись стерилизации. Эта информация пока не подтверждена.