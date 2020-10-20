21 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов (2020) | Фото: Накануне.RU

"Принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть". Мерзлякова о стерилизации инвалидов в "Уктусском пансионате"

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова признала, что "определенное принуждение" при стерилизации женщин-инвалидов в свердловском доме-интернате имело место.

Напомним, ранее стало известно, что постоялицы "Уктусского пансионата" подверглись стерилизации. В пансионате и региональном минсоцполитики говорят, что процедура проводилась по медицинским показаниям с добровольного информированного согласия женщин, часть из которых, впрочем, были недееспособны.

"Старые случаи были. Когда мы проводили встречу с первым заместителем министра соцполитики (Свердловской области), я говорила о том, что это преступление, что это все-таки принуждение. У них своя точка зрения, что это все-таки было допустимо. Но я считаю, что мы не должны жить в каменном веке. Сегодня есть десятки других способов предупреждения беременности. Это надо убрать в историю. Даже если эти случаи признаются допустимыми, что все они были по медицинским показаниям, то в любом случае надо сегодня уходить от этого", - приводит слова Мерзляковой РИА Новости.

"На мой взгляд, все-таки определенное принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть о том, что это было по медицинским показаниям", - отметила омбудсмен.

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"Принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть". Мерзлякова о стерилизации инвалидов в "Уктусском пансионате"

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Теги: стерилизация, уктусский пансионат



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