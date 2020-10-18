18 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
кабинет гинеколога (2018) | Фото:doctu.ru

"Жалоб не было". На Урале к разбору информации о принудительной стерилизации женщин в интернате подключилось минсоцполитики

Сотрудники Министерства социальной политики Свердловской области подключились к изучению информации о якобы состоявшейся стерилизации не менее 10 постоялиц "Уктусского пансионата". Чиновники отмечают, что жалоб на пребывание в заведении ранее никто не подавал, а справка, которую показали на разлетевшемся в сети видео, выдана 12 лет назад, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м г. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время", - сообщили Накануне.RU в министерстве.

Напомним, 17 октября стало известно, что как минимум 10 женщин из числа подопечных интерната подверглись стерилизации. Эта информация пока не подтверждена. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что проверит озвученную информацию.

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"Жалоб не было". На Урале к разбору информации о принудительной стерилизации женщин в интернате подключилось минсоцполитики

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Теги: уктусский пансионат, стерилизация женщин



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Ранее 17.10.2020 19:20 Мск Baza: В "Уктусском пансионате" стерилизовали подопечных женщин

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