Стерилизация женщин в Уктусском пансионате Екатеринбурга привела к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге.

Как сообщает Telegram-канал "Лампа", одна из женщин, подвергшихся стерилизации, признана потерпевшей.

"Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения "Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов", явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило… (потерпевшую, - прим. ред.) в МАУ ЦГБ №20, где была проведена операция по медицинской стерилизации", - говорится в постановлении СКР, которое публикует канал.

Официально в Следственном комитете воздерживаются от комментариев.

Напомним, в министерстве социальной политики Свердловской области после проведения собственной проверки сообщили, что не выявили фактов принуждения женщин к медпроцедуре.

Также проверку провели в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Как рассказала обмудсмен Татьяна Мерзлякова, девушка, которая первой сообщила о стерилизации, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат.