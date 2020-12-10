Постоялицам Уктусского пансионата после скандала со стерилизацией помогут забеременеть

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала помочь постоялицам Уктусского пансионата Екатеринбурга, где были вскрыты факты принудительной стерилизации.

Напомним, недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Одна из женщин, подвергшихся стерилизации, была признана потерпевшей.

Как рассказала омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции, она продолжает следить за этой историей и общаться с женщинами. По ее словам, расследование еще продолжается.

"Я для себя взяла только одну нишу, и я ее обязательно заполню, как только будет обеспечена безопасность этой деятельности. Тем женщинам, у которых есть возможность и необходимость от кого-то забеременеть, мы поможем это сделать. Наверное, с помощью института ОММ, который первый сказал, что попробует это сделать. Но сегодня такая деятельность в силу ковид-опасности не рекомендована", - отметила Мерзлякова.

Как сообщало Накануне.RU, после случившегося в аппарате уполномоченного по правам человека провели проверку. Как рассказывала обмудсмен, девушка, которая первой сообщила о стерилизации, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат.