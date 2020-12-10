Постоялицам Уктусского пансионата после скандала со стерилизацией помогут забеременеть

10 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов (2020) | Фото: Накануне.RU

Постоялицам Уктусского пансионата после скандала со стерилизацией помогут забеременеть

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала помочь постоялицам Уктусского пансионата Екатеринбурга, где были вскрыты факты принудительной стерилизации.
Читайте также:

Напомним, недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Одна из женщин, подвергшихся стерилизации, была признана потерпевшей.

Как рассказала омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции, она продолжает следить за этой историей и общаться с женщинами. По ее словам, расследование еще продолжается.

"Я для себя взяла только одну нишу, и я ее обязательно заполню, как только будет обеспечена безопасность этой деятельности. Тем женщинам, у которых есть возможность и необходимость от кого-то забеременеть, мы поможем это сделать. Наверное, с помощью института ОММ, который первый сказал, что попробует это сделать. Но сегодня такая деятельность в силу ковид-опасности не рекомендована", - отметила Мерзлякова.

Как сообщало Накануне.RU, после случившегося в аппарате уполномоченного по правам человека провели проверку. Как рассказывала обмудсмен, девушка, которая первой сообщила о стерилизации, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Постоялицам Уктусского пансионата после скандала со стерилизацией помогут забеременеть

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уктусский пансионат, стерилизация, Мерзлякова, омбудсмен, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2020 09:32 Мск Стерилизация женщин в Уктусском пансионате Екатеринбурга привела к уголовному делу
Ранее 23.11.2020 13:11 Мск Минсоц не выявил фактов принуждения постоялиц Уктусского пансионата к стерилизации
Ранее 23.10.2020 07:45 Мск Мерзлякова о стерилизации в Уктусском пансионате: Девочка, которая все это рассказала, сейчас сожалеет
Ранее 20.10.2020 20:21 Мск "Принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть". Мерзлякова о стерилизации инвалидов в "Уктусском пансионате"
Ранее 19.10.2020 16:26 Мск "Угрожали психушкой и принудили к аборту". Женщины из Уктусского пансионата продолжают делиться историями
Ранее 19.10.2020 08:11 Мск В Уктусском пансионате подтвердили стерилизацию женщин, некоторые из них недееспособны
Ранее 18.10.2020 10:50 Мск "Жалоб не было". С принудительной стерилизацией женщин в уральском интернате разбирается Минсоц
Ранее 17.10.2020 22:11 Мск Омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации женщин в интернате
Ранее 17.10.2020 19:20 Мск Baza: В "Уктусском пансионате" стерилизовали подопечных женщин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети