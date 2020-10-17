Baza: В "Уктусском пансионате" стерилизовали подопечных женщин

Как минимум 10 подопечных "Уктусского пансионата" были насильно стерилизованы, сообщает Baza. По данным издания, руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей. Официального подтверждения дикой истории на момент публикации нет.

По словам пострадавших женщин, на которых ссылается Baza, их увозили в больницу под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти стерилизацию.

В пансионат женщины попали из детдома — туда принимали тех инвалидов, кто еще не успел получить жилье, а из-за долгих очередей на квартиры, таких людей было много. Согласно опубликованной информации, одна из стерилизованных женщин умерла. Ее родные считают, что это может быть связано с операцией в пансионате — после неё девушка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась.

Издание не называет подробности, однако поиск в интернете указывает, что "Уктусский пансионат" для престарелых и инвалидов является государственным автономным стационарным учреждением социального обслуживания Свердловской области. На сайте пансионата говорится, что в настоящее время там проживают 336 клиентов. Большинство – 65% – это пожилые люди (старше 65 лет). Молодых инвалидов (до 45 лет) - около 25%. Женщин и мужчин примерно поровну. Все клиенты нуждаются в постороннем уходе. Из них 80% имеют инвалидность, третья часть является инвалидами 1 группы. Более 100 человек не встают с постели, около 150 – передвигаются только в пределах комнаты.