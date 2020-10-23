Мерзлякова о стерилизации в Уктусском пансионате: Девочка, которая все это рассказала, сейчас сожалеет

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова доложила губернатору Евгению Куйвашеву о ходе проверки, организованной после сообщений об операциях по стерилизации женщин, проживавших в Уктусском пансионате Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам Мерзляковой, эта история произошла еще в 2008 году.

"Девочка, которая все это рассказывала, сейчас сожалеет и готова вернуться в интернат. И мы работаем над тем, чтобы со всех сторон это уладить, помочь там, где можно. Но сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно будет провести. С девочками я встречусь отдельно, когда весь шум пройдет", - рассказала омбудсмен.

По данным Татьяны Мерзляковой, в 2016 году к ней поступало обращение от женщин, живущих в Уктусском пансионате, что им предложена процедура стерилизации. Тогда уполномоченный приехала в учреждение со специалистами негосударственной организации "Клубный дом", и они рекомендовали отказаться от такого метода контрацепции – при наличии других эффективных и доступных способов. Однако ни до, ни после этого к Мерзляковой по этой теме не обращались, и история 2008 года стала известна только сейчас.

Также она отметила, что если в прежние годы работа с людьми, живущими в пансионате, была слабой, то сейчас ситуация улучшилась.

"Вообще, все очень сильно изменилось. Два года назад поменялся врач, год назад поменялся руководитель. И надеемся, что мы ситуацию сейчас уладим", - заключила омбудсмен.

Ранее стало известно, что постоялицы Уктусского пансионата подверглись стерилизации. В самом пансионате и региональном минсоцполитики заявили, что процедура проводилась по медицинским показаниям с добровольного информированного согласия женщин, часть из которых были недееспособны.

Впоследствии Татьяна Мерзлякова признала, что "определенное принуждение" при стерилизации женщин-инвалидов в свердловском доме-интернате имело место.