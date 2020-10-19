19 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов (2020) | Фото: Накануне.RU

В Уктусском пансионате подтвердили стерилизацию женщин, некоторые из них недееспособны

С 2006 стерилизацию прошли 15 пациентов Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, четверо из этих пациентов были недееспособны, все вмешательства происходили по медицинским показаниям. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом журналистам сообщила директор учреждения Ирина Верхоланцева.

Она особо отметила, что интернат не имеет отношения к медицинским вмешательствам, все они производились в больнице с информированного письменного согласия женщин. Клиенты пансионата приписаны к горбольнице №20.

По ее словам, девушка, опубликовавшая видеообращение, сейчас находится в отпуске, после появления новостей об интернате она перестала выходить на связь.

"Очень хорошая девочка, улыбчивая, добродушная, вышивает бисером иконы. Сейчас она в отпуске. Она дееспособная, самостоятельная, взрослая, трудоустроена, работает уборщицей. Что повергло ее выложить это обращение - нам самим хотелось бы знать", - подчеркнула Верхоланцева, занимающая пост директора с ноября прошлого года.

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов(2020)|Фото: Накануне.RU

Интернат проводит внутреннее расследование, по информации директора, обращений с жалобами из-за медицинских процедур ни разу не было.

Начальник управления демографического развития и соцобслуживания минсоцполитики Свердловской области Илья Илларионов также подчеркнул, что вмешательства, если они производились, происходили не в самом интернате.

"Дом-интернат - это такое место, где проживают пожилые люди и инвалиды, которые либо в силу возрастных изменений, либо состояния здоровья не могут себя обслуживать, жить самостоятельно. Стерилизация - это медицинская процедура, и она оказывается в медицинских учреждениях по месту жительства в рамках программы ОМС. Дом-интернат только оказывает первую помощь и мониторит состояние здоровья, контролирует прием лекарств, делает вакцинацию и проводит процедуры, назначенные врачом, может вызвать доктора или записать клиента на прием. Никаких хирургов и гинекологов в самом интернате нет, тут другое направление. Все проживающие в интернате закреплены за больницей №20 и получают там всю специализированную медицинскую помощь", - объяснил Илларионов.

По его словам, пансионат - учреждение открытого типа, в нем работают волонтеры, общественные организации, омбудсмен. В интернат попадают добровольно, любой клиент может покинуть учреждение или сменить поставщика социальных услуг.

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Что касается женщины, которая записала обращение - она проживает в интернате более 10 лет, характеризуется положительно. В личном деле есть выписка из гинекологического отделения поликлиники 20-й больницы, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медпоказаниям", - отметил представитель минсоцполитики.

Свои проверки сейчас проводят сам интернат, министерство, аппарат омбудсмена и правоохранительные органы. Полицию уведомили, что девушка не выходит на связь.

Напомним, накануне в сети появилось видеообращение от клиентки пансионата, в котором она рассказала, что ее вынудили пройти через стерилизацию, чтобы остаться в интернате.

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В Уктусском пансионате подтвердили стерилизацию женщин, некоторые из них недееспособны

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Теги: стерилизация, уктусский пансионат



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