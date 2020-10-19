19 Октября 2020
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Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов (2020) | Фото: Накануне.RU

Угрожали психушкой и принудили к аборту. Женщины из Уктусского пансионата продолжают делиться своими историями

Женщины из Уктусского пансионата в Екатеринбурге, руководство которого, по их словам, заставляло постоялиц пройти стерилизацию, продолжают рассказывать свои истории. Как сообщает Baza, женщин запугивали переводом в психоневрологический интернат.

"Нас по-трое - по-четверо человек собирали, и мы поехали в больницу: сказали нужно сдать анализы, - рассказывает одна из женщин. - Нас привезли в двадцатую (больницу), заставили расписаться на стерилизацию. Сказали, что если не будем расписываться, то поедем в ПНИ (психоневрологический интернат). У нас еще была психиатр. Они понимали, что если мы не послушаемся, то можно подключать и психиатра, чтобы она нас довела и припугивала".

Женщина рассказала, что постоялиц пансионата стерилизовали с 2005 г. Сама женщина прошла через операцию в 2007 вместе с двумя другими постоялицами.

Другой историей поделились супруги, потерявшие ребенка из-за действий сотрудников пансионата. По их рассказу, в 2016 девушка, будучи постоялицей Уктусского пансионата, забеременела. Мужчина испугался за здоровье девушки и будущего ребенка, потому решил сразу зарегистрировать брак. Однако не успел. Когда жених отправился в ЗАГС, невесту забрали и разом провели аборт и стерилизацию.

"Когда я уехал в ЗАГС, они постучались. Соцработник постучался и говорит: "Поехали в больницу". И в это время они увезли сделали и стерилизацию и аборт, положили её в больницу. Ее, конечно, заставили принудительно подписывать бумаги какие-то. Но я не законный муж. Если бы я был законный муж, я отстоял бы свои права и отстоял ее. Мы уехали бы из пансионата, уже сняли бы квартиру, у нас были бы дети", - рассказывает пострадавший.

Мужчина подтвердил слова жены, что деваться ей было некуда. Женщину также шантажировали переводом в ПНИ, в котором она бы все равно прошла операцию

"Они ее без меня отвезли, понимаете? Без меня, когда я был в ЗАГСе, а она открыла дверь. Я сказал: "Не открывай никому двери, чтобы к тебе никто не подходил". И вот пришли, там был врач-терапевт и психологи. Сделали стерилизацию, сделали аборт сразу же в одном", - добавил мужчина.

Напомним, что с 2006 стерилизацию прошли 15 пациентов Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, четверо из этих пациентов были недееспособны, все вмешательства происходили по медицинским показаниям. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Ирина Верхоланцева. Она особо отметила, что интернат не имеет отношения к медицинским вмешательствам, все они производились в больнице с информированного письменного согласия женщин

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Угрожали психушкой и принудили к аборту. Женщины из Уктусского пансионата продолжают делиться своими историями

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Теги: Уктусовский пансионат, обращение, стерилизация



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