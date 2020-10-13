13 Октября 2020
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Политика
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

Возбуждено дело о халатности комиссии, выдавшей лицензию на оружие нижегородскому стрелку

За расстрел шести человек в Нижегородской области может ответить комиссия, выдавшая разрешение на оружие молодому человеку с диагнозом "депрессия".

По данным областного управления СК, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Следователям предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия, что привело к трагедии с человеческими жертвами.

Установлено, что стрелок наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Известно также, что в феврале 2019 года педагогами школы, в которой обучался стрелок, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, по версии следствия, 11 октября 2020 года подозреваемый приехал в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. В тот же день отец и сын вернулись в Нижний Новгород. 12 октября 2020 года молодой человек вновь приехал к бабушке. Собираясь домой, он вооружился огнестрельным оружием, хранившимся в квартире пожилой женщины, и беспричинно выстрелил сначала в родственницу, а затем произвел выстрелы в местных жителей на улице деревни. Трое мужчин 1958, 1962 и 1964 годов рождения скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших - его родная бабушка 1957 года рождения, женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения.

После совершенного преступления молодой человек скрылся с места преступления. Утром 13 октября 2020 года его тело с признаками суицида было обнаружено на территории этой деревни.

Возбуждено дело о массовом убийстве.

"С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время следователи назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают личность и связи погибшего.Кроме того, в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы", - говорится в сообщении СК.

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Возбуждено дело о халатности комиссии, выдавшей лицензию на оружие нижегородскому стрелку

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