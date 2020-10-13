13 Октября 2020
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Происшествия В России
Следователи проводят комплекс следственных действий по факту убийства трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

Стрелок из Нижегородской области найден мертвым

Стрелок из Нижегородской области, 18-летний Данила Монахов найден мертвым, передает РИА Новости.

Телеграм-канал Mash уточняет, что тело обнаружено в лесу недалеко от поселка Большеорловское. По предварительным данным, юноша совершил самоубийство.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка. Одну из пострадавших перевели в реанимационное отделение, сообщает Regnum.

Следователи проводят комплекс следственных действий по факту убийства трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

Следователи проводят комплекс следственных действий по факту убийства трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

Монахова объявили в розыск, на него разослали ориентировку. Он скрылся в окрестных лесах. По информации полиции, у преступника с собой было два ружья.

Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить все версии ЧП. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.

Следователи проводят комплекс следственных действий по факту убийства трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

Следователи проводят комплекс следственных действий по факту убийства трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области

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Стрелок из Нижегородской области найден мертвым

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Теги: данил монахов, нижегородская область, убийство



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