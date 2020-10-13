Стрелок из Нижегородской области найден мертвым

Стрелок из Нижегородской области, 18-летний Данила Монахов найден мертвым, передает РИА Новости.

Телеграм-канал Mash уточняет, что тело обнаружено в лесу недалеко от поселка Большеорловское. По предварительным данным, юноша совершил самоубийство.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка. Одну из пострадавших перевели в реанимационное отделение, сообщает Regnum.

Монахова объявили в розыск, на него разослали ориентировку. Он скрылся в окрестных лесах. По информации полиции, у преступника с собой было два ружья.

Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить все версии ЧП. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.