Стало известно о состоянии бабушки нижегородского стрелка

Бабушка стрелка из Нижнего Новгорода, 18-летнего Даниила Монахова находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов, у женщины была проникающая огнестрельная травма живота, а рука практически полностью раздроблена. Пострадавшей сделали операцию в течение нескольких часов после полученных ранений от внука, сообщает телеканал "360".

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша, расстрелявший трех человек в Нижегородской области. Кроме того, следователи должны узнать, проявлял ли он агрессию в подростковом возрасте.