Росгвардия: выдача оружия нижегородскому стрелку - законна

Подозреваемый в убийстве трех человек нижегородский стрелок Данил Монахов выполнил все предписания для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, сообщили в Росгвардии.

Там отметили, что 18-летний молодой человек предоставил все необходимые для получения разрешения документы, в том числе заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием от 20 июля 2020 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша, расстрелявший трех человек в Нижегородской области.

Кроме того, следователи должны узнать, проявлял ли он агрессию в подростковом возрасте.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.