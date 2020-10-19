Арестован врач, выдававший справки открывшему стрельбу под Нижним Новгородом

Врач, выдававший медицинские справки юноше, открывшему стрельбу под Нижним Новгородом, арестован.

Как сообщает РИА Новости, медик подозревается в халатности.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша. Сообщалось, что за расстрел шести человек в Нижегородской области может ответить комиссия, выдавшая разрешение на оружие молодому человеку с диагнозом "депрессия".

В Росгвардии утверждают, что Монахов выполнил все предписания для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.