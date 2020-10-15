15 Октября 2020
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

Нижегородский стрелок стоял на учете за интерес к расстрелам в США

18-летний Даниил Монахов, который убил трех человек в Нижегородской области, стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Еще в феврале 2019 года заместитель директора школы и классный руководитель обнаружили на странице подростка в соцсети записи, касающиеся нападения на учеников американской школы. Кроме того, одноклассники рассказали, что он говорил о покупке оружия, взрывчатки. Подросток был поставлен на учет, на котором состоял до конца обучения в школе.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша, расстрелявший трех человек в Нижегородской области. Сообщалось, что за расстрел шести человек в Нижегородской области может ответить комиссия, выдавшая разрешение на оружие молодому человеку с диагнозом "депрессия".

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Нижегородский стрелок стоял на учете за интерес к расстрелам в США

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Теги: данил монахов, нижегородская область, убийство



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