Следствие проверит законность владения оружием нижегородским стрелком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша, расстрелявший трех человек в Нижегородской области.

Кроме того, как сообщили Накануне.RU в СКР, следователи должны узнать, проявлял ли он агрессию в подростковом возрасте

В рамках расследования дела будет проведен ряд экспертиз, в том числе, посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.

Монахова объявили в розыск, на него разослали ориентировку. Он скрылся в окрестных лесах. Юношу нашли мертвым.

Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить все версии ЧП. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.