СК: Инспектор необоснованно отказалась возбудить дело в отношении "нижегородского стрелка"

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району). Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в марте 2019 года она необоснованно отказалась возбудить уголовное дело в отношении Даниила Монахова, который недавно расстрелял людей в Нижегородской области.

По факту его противоправных действий проводилась доследственная проверка по ч. 1 ст. 30 п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК.

Ранее был арестован врач, выдававший медицинские справки юноше, открывшему стрельбу под Нижним Новгородом.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района молодой человек открыл стрельбу из ружья по рейсовому автобусу, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших - бабушка стрелка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли владел оружием юноша. Сообщалось, что за расстрел шести человек в Нижегородской области может ответить комиссия, выдавшая разрешение на оружие молодому человеку с диагнозом "депрессия".

В Росгвардии утверждают, что Монахов выполнил все предписания для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.