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Общество В России Москва
побег суд приставы (2019) | Фото: telegram-канал LifeShot

Беглеца из "щербинского Шоушенка" отправили к историку-расчленителю Соколову – в психбольницу "Бутырки"

Подозреваемого в ритуальном убийстве сестры Леонида Г., который пытался устроить побег через потолок в Щербинском районном суде Москвы, отправили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка" – туда, где находится историк-расчленитель Олег Соколов, сообщает telegram-канал LifeShot.
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По информации источника канала, подозреваемый больше не предпринимал попыток к побегу. Он довольно спокоен. Пьёт таблетки. Скорее всего, ему назначат психиатрическую экспертизу.

побег суд приставы|Фото: telegram-канал LifeShot

Леонид Г. скрывается в дыре в подвесном потолке

Напомним, в среду, 11 декабря, во время судебного заседания по мере пресечения (к слову – оставлен под стражей на два месяца) Леонид предпринял довольно попытку сбежать, едва не закончившуюся успехом. Через потолок в камере он проник в пространство между подвесным потолком и перекрытием этажа. Приставы в это время малоэффективно пытались схватить беглеца.

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Беглеца из "щербинского Шоушенка" отправили к историку-расчленителю Соколову – в психбольницу "Бутырки"

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Теги: побег, суд, приставы, щербинский шоушенк



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