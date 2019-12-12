Арест экс-мэра Челябинска Тефтелева пытались закрыть от СМИ. ФОТО из зала суда

Сегодня Центральный районный суд Челябинска избирает меру пресечения экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, которого подозревают в получении взяток. Следствие настаивает на заключении под стражу, защита просит поместить бывшего чиновника под домашний арест, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале процесса адвокат ходатайствовал об удалении прессы, он объяснил это тем, что Тефтелев является медийным лицом, должна учитываться тайна следствия, также, со слов защитника, экс-чиновник испытывает проблемы со здоровьем в том числе в силу возраста.

Однако суд отказал в ходатайстве.

Ранее мы писали, что Тефтелев признал вину. Сегодня адвокат заявила, что бывший глава города частично признал предъявление обвинение.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске задержан экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев. По этому делу проходят два чиновника городской администрации. Подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК.

Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. Силовики уверены, что Тефтелев получил от руководителя подрядной организации, которая занималась строительством школы, крупную сумму денег.