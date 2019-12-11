Задержан экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев

В Магнитогорске задержан экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Информация о задержании бывшего чиновника появилась в нескольких интернет-источниках. Отмечается, что Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в махинациях при строительстве школы.

В пресс-службе регионального УФСБ от комментариев отказались, направив в Следственный комитет. Получить комментарий в пресс-службе регионального следственного управления СКР Накануне.RU не удалось, там не ответили на телефонный звонок.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Борис Дубровский объявил об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева. Врио был назначен Владимир Елистратов, а Тефтелев получил должность заместителя губернатора. После отставки Дубровского врио губернатора был назначен Алексей Текслер, который в апреле освободил Тефтелева от должности вице-губернатора.