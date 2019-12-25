Суд в Челябинске рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-главы города Тефтелева

Челябинский областной суд рассмотрит 26 декабря апелляционные жалобы на арест бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Бывшим чиновников обвиняют в получении взяток.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.

12 декабря Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу до 11 февраля Евгения Тефтелева и Евгения Пашкова.